Iscrizioni bloccate alla mensa scolastica per gli utenti morosi. Sempre più complessa la gestione della ristorazione nelle scuole cittadine dell’infanzia e del tempo pieno, una situazione che ha costretto il Comune di Porto Torres ad invitare le famiglie a regolarizzare numerose adesioni.

All’appello mancano ancora ben 57 iscrizioni per l’Istituto Comprensivo numero 1 e 20 iscrizioni per il Comprensivo numero 2, per un totale di 77 morosi che per usufruire del servizio dovranno saldare il debito. Attraverso il portale è possibile verificare il saldo della propria utenza e monitorare i pasti erogati. Chi ha già ricevuto conferma dell’iscrizione non dovrà procedere con alcun rinnovo. Il sistema prevede un vincolo legato ai pagamenti pregressi: in presenza di debiti non saldati relativi all’anno scolastico 2025-2026 o ad annualità precedenti, la piattaforma non consente di completare l’iscrizione fino al saldo della posizione debitoria.

L’invito dell’amministrazione a regolarizzare tempestivamente la propria posizione è rivolto ai genitori interessati dal blocco, i quali potranno rivolgersi subito alla scuola per concordare l’uscita e il successivo rientro del proprio figlio o della propria figlia durante la pausa mensa. Inoltre in presenza di effettive difficoltà economiche, gli utenti dovranno presentare istanza di contributo economico ai Servizi Sociali del Comune.

Ad oggi al Comune non è pervenuta alcuna richiesta in merito. L’iscrizione è indispensabile per consentire l’avvio del servizio, poiché la mancata regolarizzazione delle domande impedisce una corretta programmazione e rischia di far slittare il regolare avvio della mensa scolastica. L’adesione formale consente infatti di conoscere con precisione il numero dei pasti da preparare, gestire correttamente allergie, intolleranze e diete speciali e attribuire la fascia Isee per l’applicazione della corretta quota di contribuzione.

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