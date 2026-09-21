Prosegue l’iter per la realizzazione del nuovo autoparco comunale, un’opera dal valore complessivo di 525 mila euro, finanziata con 300 mila euro di fondi regionali e 225 mila euro di cofinanziamento comunale. 

Con la determinazione del 16 settembre 2026 (pubblicata sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), il Comune ha affidato a E-Distribuzione Spa lo spostamento di un impianto della rete elettrica in bassa tensione necessario per consentire la prosecuzione dell’intervento.

L’affidamento ammonta a mille e 562,20 euro oltre Iva, per una spesa complessiva di 1.905,88 euro, a carico del bilancio comunale 2026. Responsabile del procedimento è l’ingegnere Salvatore Masia, responsabile del Servizio Tecnico comunale.

(Unioneonline/En.Ne.)

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