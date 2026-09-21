Continua l'emergenza acqua a Sassari. L’Enas, Ente acque della Sardegna, comunica che domani, martedì 22 settembre 2026, per circa 12 ore, si renderanno necessari ulteriori interventi di manutenzione straordinaria lungo il tratto dell’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino) e di Monte Agnese al servizio di Alghero.

I lavori causeranno l’interruzione delle forniture per gli impianti di potabilizzazione, sopperite da altre fonti d’approvvigionamento. Abbanoa sta seguendo gli eventi con una task force specifica e in stretto contatto con i sindaci e le strutture sensibili. Già pronto il piano di distribuzione, tenendo conto delle scorte nei serbatoi, dell’approvvigionamento da fonti alternative e, in ultimo, dei tempi di recupero sufficienti a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile negli impianti interessati. A Sassari l'interruzione dell’erogazione dalle 15 di martedì alle 8 della mattina di mercoledì avverrà nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro, ovvero Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna.

Nessuna invece nei quartieri alimentati dalla condotta a gravità di Monte Fiocca: Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali. Interruzione dell’erogazione dalle 22 di martedì alle 8 di mercoledì nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello, ovvero Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Tingari, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Monte Furru Valle Gardona e Gioscari. Nessuna interruzione nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 300 di Serra Secca alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda e Monte Rosello Alto e Carbonazzi.

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