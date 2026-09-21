Piovono calcinacci davanti alla Cattedrale di Alghero, a rischio i passantiSolo per una fortunata coincidenza non hanno colpito le numerose persone che quotidianamente attraversano la zona
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Grossi pezzi di intonaco si sono staccati questa mattina dal cornicione di un palazzo del centro storico di Alghero, precipitando sulla strada davanti alla Cattedrale di Santa Maria.
Solo per una fortunata coincidenza i calcinacci non hanno colpito nessuno dei numerosi passanti che quotidianamente attraversano la zona. Il cedimento, dovuto al deterioramento del cornicione, ha provocato la caduta di diversi frammenti, alcuni di dimensioni considerevoli, finiti sulla pavimentazione in ciottoli.
Come mostra la fotografia, i detriti si sono sparsi lungo la carreggiata, proprio nel tratto percorso da pedoni e turisti. Si tratta di uno dei punti più frequentati del centro storico, dove ogni giorno transitano gruppi di visitatori che si fermano davanti alla Cattedrale per scattare fotografie o ascoltare le spiegazioni delle guide turistiche.