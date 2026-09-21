Scienza, ambiente e memoria industriale, questi gli argomenti che hanno riscontrato grande interesse tra gli studenti del Liceo “Paglietti” di Porto Torres, nell’ambito della iniziativa “Gli alberi ricordano” con lo scienziato Paolo Cherubini.

Una straordinaria opportunità di approfondimento scientifico e di riflessione sul futuro ambientale della città ha visto protagonisti, questa mattina, gli studenti del plesso Licei. Presso l’Auditorium la comunità scolastica ha accolto con grande entusiasmo l’iniziativa che vede come referente di progetto il docente Giuseppe Alesso e l’associazione “Tuteliamo il Golfo dell’Asinara”, che ha ospitato in qualità di relatore il professore Cherubini del Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research.

Al centro dell’incontro la dendrochimica, un’affascinante disciplina che, analizzando le variazioni della presenza di diverse sostanze chimiche negli anelli di accrescimento degli alberi, permette di ricostruire alcuni aspetti della storia ambientale di un territorio. La lezione divulgativa affianca l’iniziativa con cui si intende applicare questo innovativo metodo d’indagine direttamente al contesto locale, caratterizzato da una lunga e complessa storia industriale.

Grazie all’impegno dell’associazione “Tuteliamo il Golfo dell’Asinara”, da anni in prima linea nella salvaguardia del territorio e nella promozione della giustizia ambientale, si sfrutterà la capacità degli alberi di funzionare come vere e proprie “sentinelle ambientali” per conoscere meglio la storia ambientale passata del nostro territorio e utilizzare tale conoscenza per pianificare con maggiore consapevolezza le future strategie di tutela ambientale, bonifica e sviluppo sostenibile a beneficio dell’intera comunità di Porto Torres.

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