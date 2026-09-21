L’ex Mattatoio di via Antonio Segni, a Ittiri, si prepara a una nuova fase della sua storia.

La presentazione ufficiale del nuovo spazio si terrà il 28 settembre alle ore 18.30 proprio nello spazio, oggetto di un importante intervento di riqualificazione, che sarà restituito alla comunità con una nuova funzione, dedicata in particolare alle giovani generazioni.

Il nuovo spazio nasce con l’intento di valorizzare il talento e la creatività dei ragazzi, offrendo attività diversificate e percorsi capaci di accompagnarli nella costruzione del proprio percorso personale, formativo e professionale. Tra le iniziative previste all’interno dell’ex Mattatoio vi è lo sviluppo di idee imprenditoriali, per favorire la trasformazione di intuizioni e idee in progetti concreti; attività creative e digitali, con laboratori di fotografia, pittura, videomaking, stampa 3D e realizzazione di murales; corsi di lingue, con percorsi di inglese e spagnolo finalizzati all’acquisizione di nuove competenze e all’apertura verso il mondo; attività di orientamento e crescita personale, pensate per fornire ai giovani strumenti utili per affrontare il percorso formativo e il mondo del lavoro.

Le attività rappresentano solo una parte delle iniziative che potranno essere sviluppate all’interno dello spazio. Il programma sarà arricchito da ulteriori proposte e opportunità rivolte ai giovani, con l’obiettivo di fare dell’Ex Mattatoio un luogo vivo, aperto e partecipato. L’iniziativa è rivolta ai giovani dai 15 ai 35 anni, che potranno conoscere da vicino gli spazi, le attività e le opportunità offerte dalla nuova struttura. Con la riqualificazione dell’Ex Mattatoio, l’Amministrazione intende mettere a disposizione delle nuove generazioni un luogo nel quale incontrarsi, formarsi, esprimere la propria creatività e sviluppare nuove idee.

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