Il Comune di Putifigari ha autorizzato il subappalto di una parte dei lavori di restauro e risanamento conservativo della chiesa cimiteriale. Con la determinazione del responsabile dell’Area Tecnica (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionearda.it) del 14 settembre 2026, l’impresa Zicchittu Francesco S.r.l., aggiudicataria dei lavori, è stata autorizzata ad affidare alcune lavorazioni alla Safety Energy S.r.l. di Sassari.

Il subappalto riguarda opere per un importo presunto di 84 mila 348 euro, oltre Iva, dei quali 9 mila euro sono relativi agli oneri per la sicurezza. L’amministrazione comunale ha verificato la documentazione e i requisiti dell’impresa subappaltatrice. L’autorizzazione non comporta costi aggiuntivi per il Comune. La responsabilità della corretta esecuzione delle lavorazioni subappaltate resta in capo all’impresa aggiudicataria Zicchittu Francesco S.r.l.

(Unioneonline/En.Ne.)

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