253 voti per Morandi e 200 per Chessa, 185 Uzzau. Sono i primi tre classificati nella consultazione per eleggere il nuovo rettore dell'Università di Sassari. Molto staccato Giorgio Pintore con 36 voti. Le preferenze non sono bastate per eleggere il Magnifico, era necessario raggiungere infatti il 50 per cento più 1 degli aventi diritto.

Ora si voterà il 23 e, nel caso non si ottenesse la percentuale descritta, si andrà al ballottaggio il 28 settembre.

I risultati odierni sono stati letti dal presidente della commissione elettorale, l'ordinario di Agraria Antonio Piga, stasera in Aula Magna. I candidati sono Sergio Uzzau, Giorgio Pintore, Francesco Morandi e Omar Chessa, rispettivamente ordinari del dipartimento di Scienze Biomediche, Biologia farmaceutica, Diritto del Turismo e Diritto costituzionale.

© Riproduzione riservata