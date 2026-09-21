Da domani, martedì 22 settembre, inizieranno i lavori sull’impianto di pubblica illuminazione del Parco di San Gavino di Porto Torres, nell’ambito del progetto per la riqualificazione della intera area gioco. Per consentire lo svolgimento degli interventi, potrebbe rendersi necessario spegnere temporaneamente l’illuminazione dell’intero parco o di alcune sue zone, anche per diversi giorni.L’Amministrazione e i tecnici cercheranno, per quanto possibile, di limitare la durata e l’estensione dei distacchi, così da garantire la fruibilità del parco e ridurre al minimo i disagi per cittadini e frequentatori. La durata dei lavori e delle eventuali interruzioni dell’illuminazione potrà variare in base alle esigenze tecniche che si presenteranno nel corso degli interventi. Il piano di illuminazione completa gli interventi che sono stati realizzati in questi anni, durante l'amministrazione del sindaco Massimo Mulas, lavori che hanno interessato la recinzione e la installazione di nuovi giochi per i bambini.

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