Bulzi, nuovo focolaio di lingua bluAggiornato il report del bollettino epidemiologico nazionale
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Dopo i focolai di lingua blu accertati ai primi di settembre a Mores e Perfugas, nel Sassarese, si registra un nuovo caso a Bulzi, sempre nella provincia di Sassari.
La conferma è arrivata venerdì 18 dalle analisi effettuate dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, centro di riferimento nazionale.
Questo quanto emerge dal bollettino epidemiologico nazionale veterinario sui focolai di febbre catarrale degli ovini (blue tongue). Sconosciuto, per ora, il sierotipo del virus che ha colpito anche in questo caso un allevamento ovino.
(Unioneonline)