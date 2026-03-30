La città di Castelsardo continua a subire disagi per le criticità delle condotte idriche. A causa di importanti guasti verificatisi contemporaneamente sugli acquedotti Coghinas 1 e Coghinas 2 (in località La Ciaccia), l’approvvigionamento verso il potabilizzatore di Castelsardo è stato momentaneamente interrotto. Il mancato arrivo di acqua grezza al potabilizzatore comporterà cali di pressione o la totale sospensione dell'erogazione idrica in diverse zone del centro abitato e delle frazioni.

I tecnici Enas sono già al lavoro per le riparazioni. La stima attuale per ripristino dell'alimentazione è di circa 24 ore. La sindaca di Castelsardo, Maria Lucia Tirotto, ha invitato i cittadini a limitare il consumo di acqua alle sole esigenze strettamente necessarie, per permettere alle riserve nei serbatoi comunali di durare il più a lungo possibile.

Castelsardo è l'unico centro che resterà disalimentato, perché non esistono linee alternative di approvvigionamento, dove l’erogazione è sospesa fino al ripristino dell’alimentazione da parte di Enas.

© Riproduzione riservata