La Asl di Sassari interviene dopo le segnalazioni relative alle elevate temperature registrate negli ultimi giorni nella sala d'attesa della Guardia medica di Alghero. L'azienda sanitaria comunica di aver rafforzato il sistema di climatizzazione provvisorio, in attesa che il nuovo impianto entri pienamente a regime. Lo stabile di via degli Orti, sede della Casa di comunità e della Guardia medica, è stato recentemente interessato dagli interventi di riqualificazione finanziati con il Pnrr, che hanno riguardato anche l'impianto di condizionamento. Secondo quanto riferisce la Asl, durante la fase di messa in esercizio delle nuove apparecchiature sono emerse alcune criticità tecniche, attualmente in via di risoluzione. L'azienda precisa inoltre che le nuove macchine necessitano di un periodo di assestamento prima di raggiungere le massime prestazioni. Per limitare i disagi causati dall'ondata di caldo che sta interessando anche il nord-ovest della Sardegna, già da questa settimana erano stati installati impianti di climatizzazione portatili. Da questa mattina il sistema è stato ulteriormente potenziato, con particolare attenzione agli spazi destinati all'utenza, come i locali al piano terra della Casa di comunità, la sala d'attesa e gli ambulatori della Guardia medica.

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