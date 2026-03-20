Da ieri un esemplare di grampo è stato avvistato lungo la costa tra Punta Negra e Fertilia, dove continua a muoversi con traiettorie circolari, arrivando a pochi metri dalla riva.

Un comportamento anomalo che ha fatto scattare il monitoraggio da parte delle autorità competenti. Il cetaceo è seguito dal responsabile della Rete regionale dell’Area Marina Protetta Capo Caccia-Isola Piana, Alberto Ruiu, insieme ai tecnici e ai sub, con il supporto della Capitaneria di Porto di Alghero, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e della rete regionale per la tutela della fauna marina.

Secondo le prime osservazioni, l’animale non riuscirebbe a prendere il largo e potrebbe trovarsi in condizioni di difficoltà legate a possibili problemi di salute. La situazione è quindi costantemente monitorata per valutare eventuali interventi. Il grampo, appartenente alla famiglia dei delfinidi, è un cetaceo di grandi dimensioni: può superare i cinque metri di lunghezza e raggiungere i 300 chilogrammi di peso.

Una presenza rara e affascinante, ma che in questo caso desta preoccupazione. Le autorità invitano cittadini e curiosi a non avvicinarsi e a mantenere la distanza di sicurezza, per non stressare ulteriormente l’animale e consentire agli operatori di svolgere le attività di controllo in condizioni adeguate.

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