Anche a Mores, centro del Monte Acuto, ci sarà un ricco programma di appuntamenti per festeggiare il Carnevale, grazie alla Pro loco, al comune e ai comitati di Santa Caterina, Sant’Antonio e Nostra Signora di Todorache.

Un primo evento si è svolto il 12 febbraio e ha riguardato la favata organizzata dal comitato di Sant’Antonio in piazza dei Frati Cappuccini. Sabato 18 febbraio dalle 16.30 sarà la volta della sfilata dei carri allegorici con partenza da piazza Padre Pio e l’arrivo presso la sala di via Mercato. Domenica 19 e martedì 21 febbraio il salone parrocchiale, con l’organizzazione del comitato di Santa Caterina, ci sarà una serata dedicata ai bambini.

Sarà grande festa di Carnevale anche a Villanova Monteleone, organizzato dalla Confraternita della Misericordia e dal comune. Il 16 febbraio, giovedì grasso, presso la sede della Misericordia, ci saranno le frittelle per gli anziani, mentre dalle 18 i balli in maschera per i bambini. Sabato 18 febbraio balli in maschera a partire dalle 23. La giornata clou sarà il 21 febbraio, martedì grasso: a partire dalle 15 partirà la sfilata dei carri allegorici con partenza da dall’incrocio di via Nazionale con via Ungheria per concludersi in piazza Generale Casula. Seguirà la favata, la frittellata, e la premiazione del miglior carro allegorico e del miglior gruppo in maschera. Dalle 22 è in programma una serata danzante.

A Romana, grazie all’organizzazione del comune e della Pro loco, i festeggiamenti di Carnevale cominceranno giovedì 16 febbraio alle 18, con la frittellata in piazza. Domenica 18 febbraio, dalle 18, spazio alla Baby Dance. Martedì 21 febbraio alle 18 andrà in scena “Sas Mantogadas”, balli e divertimento per grandi e piccoli con il “Duo di picche”. Sabato 25 febbraio alle 15 è in programma la sfilata dei carri allegorici seguita, alle 18, dalla favata e dai balli con Peppo Pj.

© Riproduzione riservata