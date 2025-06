Brutta caduta da cavallo durante l'esibizione di una pariglia in occasione della gara del palio di Santu Bainzu, in corso a Porto Torres.

Un giovane, originario di Ollolai, durante la corsa con due cavalli, ha perso l'equilibrio cadendo a terra e battendo violentemente la testa sulla pista di sabbia.

Sanguinante al volto ma cosciente, il ragazzo è stato immediatamente soccorso dall'ambulanza Avis, già in postazione a servizio della sicurezza prevista per l'evento. Momenti di paura per il pubblico che ha assistito alla scena.

Dopo le prime cure da parte degli operatori sanitari, il ferito è stato subito trasferito all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari.

La corsa è poi proseguita con le ultime discese del Palio.

