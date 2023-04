Dopo il premio Plastic Free conferito al Comune di Castelsardo, prosegue il percorso dell’associazione "Bulli Surf Club" legato alla protezione dell'ambiente e alla cura della comunità.

In occasione della Giornata nazionale della Terra, in programma sabato 22 aprile in tutto il territorio nazionale, e non solo, tantissime persone si riuniranno per alleggerire il Pianeta dalle tonnellate di rifiuti che purtroppo lo ricoprono. Anche Castelsardo ha deciso di aderire e di fare la propria parte. Così l’amministrazione comunale ha sostenuto l’iniziativa dei volontari, attraverso un programma che prevede la partenza dalla spiagga Lu Bagnu, con luogo d’incontro fissato al piazzale Sacro Cuore alle 10.30, in prossimità della località Ampurias, per una passeggiata ecologica all’insegna del decoro e del rispetto per l’ambiente.

L’appello è rivolto a tutti i volontari che vorranno unirsi nella attività di pulizia dell’arenile tra i più frequentati di Castelsardo.

Armati di guanti e buste si raccoglieranno rifiuti e cartacce, materiale trasportato dalla corrente ma anche immondizia abbandonata dagli incivili.

