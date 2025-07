Sopralluogo questa mattina sulla statale 291 da parte del vicesindaco del Comune di Alghero Francesco Marinaro con il dirigente Paolo Greco e la geometra Ingrid Crabuzza, insieme ai tecnici dell’Anas, per una ricognizione dei segmenti stradali interessati dall’ipotesi di un intervento di illuminazione pubblica.

Il progetto riguarda il tratto di strada che parte dall’incrocio di Fertilia -direzione Santa Maria La Palma (SS 291) - e la 291 Dir, cosiddetta variante del Calich.

Il progetto di illuminazione, necessario per il miglioramento delle condizioni di sicurezza del tracciato, è stato peraltro sollecitato dai residenti della zona, che hanno espresso più volte viva preoccupazione per le condizioni di pericolo che si verificano specialmente durante il periodo estivo, quando si registra un notevole incremento dei flussi del traffico veicolare nell’arterie in questione.

L’argomento è stato affrontato giovedì scorso dal sindaco Raimondo Cacciotto e dal consigliere comunale Michele Pais, a Sassari, nel corso di un incontro nella sede Anas. Le ipotesi progettuali afferiscono, in prima battuta, all’illuminazione dell’intero tracciato che dalla rotatoria di Fertilia arriva fino alla rotatoria della strada dei due mari, passando per la variante del Calich, per circa 5 km complessivi di tracciato. In alternativa, in subordine, si è tenuto conto della previsione della realizzazione delle opere nei tratti stradali prossimi agli incroci (291 e variante del Calich e Variante del Calich– aeroporto). Successivamente si è svolto un secondo sopralluogo nella strada statale 127 bis nei pressi della ipogeo di Santu Pedru.

Anas e Comune di Alghero stanno verificando ogni possibilità di intervenire nel reliquato stradale per realizzare aree di accesso al sito con parcheggi e servizi.

