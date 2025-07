Si trova in carcere a Bancali un 37enne sassarese accusato di rapina ed estorsione. Sono stati i carabinieri, ieri a Nulvi, a eseguire l’arresto.

L’episodio contestato è avvenuto fuori da un bar del paese quando l’uomo ha cominciato a protestare contro un 62enne che aveva appena parcheggiato. Il sassarese sosteneva che il conducente avesse urtato nella manovra l’autovettura di una sua amica, con cui si trovava in quel momento, e pretendeva che l’altro pagasse i presunti danni in contanti, che quantificava in mille euro, e subito. Siccome l’altro si rifiutava il 37enne gli ha sottratto, percuotendolo, il portafogli e le chiavi dell’autovettura mettendosi dentro quest’ultima e continuando a reclamare il pagamento oltre che i codici delle carte di credito.

Il legittimo proprietario della macchina ha chiamato i carabinieri che hanno arrestato il 37enne conducendolo a Bancali. L’uomo si era già allontanato con l’auto ma è stato rintracciato e fermato dai militari.

Per l’uomo si terrà domani in carcere l’udienza di convalida dove a sostenere l’accusa ci sarà la sostituta procuratrice Elisa Succu mentre l’avvocato Bastianino Ventura difenderà l’accusato.

