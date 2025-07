Sospesa la perizia sui vestiti indossati al momento della morte da Mario Sedda, il poeta di strada 39enne ucciso a Porto Torres nella notte tra il 29 e il 30 marzo 2021. Gli accertamenti tecnici non ripetibili erano stati programmati per venerdì 11 luglio nei laboratori del Ris di Cagliari.

Alessandra Delrio, l'avvocata che difende Emanuele Sircana, il 20enne finito in carcere il 4 giugno con l'accusa di omicidio e vilipendio di cadavere, si è riservata di chiedere l'incidente probatorio, rinviando le attività disposte dalla Procura di Sassari, fino a quando non depositerà l'istanza al gip sulla quale il giudice deciderà in merito.

La difesa ha dieci giorni di tempo per presentare la richiesta per svolgere le stesse analisi, ma con la supervisione del gip, sugli abiti di Sedda e sul terriccio presente nel luogo in cui è stato trovato il cadavere.

Sarà lo stesso giudice a decidere se accoglierla e nominare un perito del Tribunale. Il corpo del 39enne era stato rinvenuto il 1 aprile 2021 dietro i cespugli di un'area verde, in via Sassari, all'ingresso della città di Porto Torres.

© Riproduzione riservata