Un progetto per la riqualificazione della Scuola civica di musica "F.De Andrè" di Porto Torres. L'amministrazione comunale ha presentato la domanda di richiesta finanziamento alla Regione Sardegna - attraverso l'avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla riqualificazione di edifici pubblici - per poter effettuare interventi di manutenzione straordinaria di importo pari a 500mila euro. Una scuola di eccellenza che presenta problemi nell'impianto di condizionamento aria e nelle strutture interne.

Un complesso realizzato venticinque anni fa e che necessita di interventi di ristrutturazione in grado di restituire dignità ai diversi ambienti, ogni anno frequentati dagli allievi di età diverse che aderiscono ai vari corsi strumentali e di canto gestiti dall'associazione Musicando Insieme. L'obiettivo dell'amministrazione è trasferire la Scuola civica di musica presso l'edificio scolastico storico De Amicis, che per anni ha ospitato la primaria, divenendo negli ultimi due anni sede della scuola media Don Sanna, in attesa della costruzione del nuovo plesso scolastico di Monte Angellu.

© Riproduzione riservata