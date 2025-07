Auto in sosta nelle zone di pericolo incendi, pinete e dune violate, veicoli parcheggiati all’interno delle fasce antincendio, violazioni alle regole che si presentano quotidianamente lungo il litorale di Alghero e nell’area marina protetta del parco regionale di Porto Conte, super sorvegliato dagli uomini della compagnia barracellare.

Ben 157 le sanzioni comminate nella prima settimana di luglio, multe da 50 a 200 euro, numeri dell’operazione di controllo e vigilanza ambientale avviata dai barracelli al comando di Riccardo Paddeu, un’attività intensificata per l’incremento delle presenze turistiche. In particolare nell’area protetta le divise verdi sono intervenute per multare i trasgressori alle norme che disciplinano l’attività di ormeggio delle boe installate nei giorni scorsi. Un lavoro svolto in collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Raimondo Cacciotto che doterà la compagnia di un nucleo di motociclisti – l’unico presente in Sardegna- con la finalità di rafforzare il servizio di vigilanza nel territorio.

Due le moto Benelli Trk 702X funzionali all’attività di controllo che raggiungeranno le zone più sensibili, mezzi che consentiranno una riduzione dei costi di intervento a fronte di un notevole flusso di visitatori e, quindi, anche di casi di violazione ai divieti disposti dal Regolamento di polizia urbana, approvato di recente dal Comune di Alghero. All’interno del provvedimento sono stati inseriti anche i barracelli come organo di polizia, impegnati nei servizi contro il randagismo, violazioni lungo la costa, corretto smaltimento rifiuti.

