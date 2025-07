La Asl 1 di Sassari trasferisce la sede legale in via Enrico Costa, al numero 57. Negli ultimi mesi, grazie a un accordo con Ares Sardegna e dopo uno studio per l’ottimizzazione degli spazi, l’azienda ha iniziato un processo di trasferimento, adesso terminato che, come scritto, ha portato al cambio di sede legale, mentre gli uffici di Ares sono stati accentrati nella struttura di via Cattalochino, precedente riferimento dell’Asl.

È lo storico ospedale di piazza Fiume a ospitare gli uffici amministrativi, previsti al piano terra e al primo piano, mentre al secondo piano si trovano gli uffici della Direzione Aziendale e al piano terra gli uffici rivolti all’utenza, come l’Ufficio Protocollo e l’Ufficio Relazioni con il pubblico. «Ancora un azione concreta fondamentale per organizzare e migliorare i processi amministrativi aziendali- commenta il commissario straordinario della Asl di Sassari, Paolo Tauro -e aumentare l’efficienza e la produttività degli uffici, prima dilslocati in sedi diverse».





