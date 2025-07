Si chiama Alessandra De Angelis la giovanissima studentessa modello che si è distinta nel suo percorso di studi nella scuola media Brunelleschi di Porto Torres. Promossa con dieci e lode è stata premiata con una borsa di studio per merito dall’Inner Wheel, il club di Porto Torres da sempre sensibile alle problematiche giovali e a sostenere l’istruzione di ragazze e ragazzi del territorio.

La consegna dell’importante riconoscimento è avvenuta ieri mattina, presso la scuola primaria Borgona, alla presenza della dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo 1, Annarita Pintadu, dell’assessora all’Istruzione Gavina Muzzetto, di alcune insegnanti del plesso scolastico, di Pina Carboni dell’Inner Wheel e di un’altra socia del club che hanno consegnato il prestigioso premio.

Un sostegno alla carriera scolastica che Alessandra De Angelis intende intraprendere, partendo con un curriculum di tutto rispetto, contraddistinto dalla sua partecipazione alle olimpiadi di matematica presso l’Università Bocconi di Milano, dove si è classificata tra i primi 50 studenti su 1500 partecipanti. «E’ stata per me una bellissima esperienza che ho condiviso con la mia famiglia e la mia insegnante di matematica Irma Daga, per me un grande sostegno anche durante la sfida», ha detto la ragazza che sogna di diventare medico. Il prossimo passo sarà quello di frequentare il Liceo scientifico Mario Paglietti di Porto Torres.

Il premio rappresenta uno dei riconoscimenti previsti dal progetto “Promuovere nelle scuole l’educazione al rispetto”, portato avanti dall’Ineer Wheel e proposti dalla presidente a livello nazionale per l’anno sociale 2025-2026.

© Riproduzione riservata