Paura nella serata di ieri, intorno alle 21:45, alle porte di Uri, dove un’auto è uscita di strada lungo la strada statale 127 bis dopo aver affrontato un incrocio, terminando la sua corsa in un terrapieno dopo un volo di circa 20 metri.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti per primi i carabinieri, che al loro arrivo non hanno trovato nessuno all’interno del veicolo. Poco dopo è giunta anche una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Alghero, che ha provveduto a mettere in sicurezza il mezzo, adagiato su un fianco e l’intera area interessata.

Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto e, soprattutto, l’identità e le condizioni del conducente e di eventuali passeggeri.

I rilievi sono stati affidati ai militari dell’Arma, presenti sul posto insieme al personale del 118.

(Unioneonline/Fr.Me.)

© Riproduzione riservata