Nell'ambito del progetto regionale “La famiglia al centro”, finanziato dalla Regione Sardegna e attuato da Anci Sardegna, Castelsardo si prepara ad ospitare percorsi di informazione e sensibilizzazione dedicati alla famiglia e intitolato “Conversazioni educative: strumenti e percorsi per costruire una genitorialità consapevole”.

Un supporto per i nuclei familiari presenti nel territorio regionale nell’acquisizione di strumenti conoscitivi su alcuni temi di rilevanza sociale e ad alto impatto sui sistemi familiari. Il modulo sarà articolato in 4 webinar della durata di due ore ciascuno: il programma e il calendario degli incontri prevede come primo appuntamento, martedì 7 maggio dalle 17.30, un modulo orientato a supportare l’esercizio del ruolo genitoriale anche attraverso la comprensione delle possibili impronte educative e delle sfide evolutive che affrontano i bambini nella fascia di età 0-6 anni.

Gli eventi si svolgeranno sulla piattaforma go to webinar e la partecipazione è gratuita previa iscrizione.

