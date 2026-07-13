Via libera al progetto di fattibilità economica sulla realizzazione della viabilità alternativa in via Ponte Romano nell’area prospiciente gli scavi archeologici recenti, la strada nel cuore della città di Porto Torres dove nel 2020 fu scoperto un importante mosaico policromo, porzione del pavimento di una lussuosa villa romana privata del III secolo, venuta alla luce durante i lavori per la posa della rete del gas. La Conferenza di servizi decisoria si è conclusa positivamente con pareri favorevoli da parte degli enti coinvolti. Sono state recepite le prescrizioni e le condizioni formulate dall’Ufficio delegato nelle funzioni in materia di paesaggio, dalla Soprintendenza di Sassari e Nuoro e dal Servizio ambiente del Comune di Porto Torres, pareri accolti in quanto non comportano modifiche sostanziali al progetto. La soluzione progettuale, d’intesa con la Regione e con la Soprintendenza, è stata quella di rimodulare l’utilizzo del finanziamento da 500mila euro, predisposto in funzione della risoluzione della problematica legata alla viabilità e della valorizzazione dei beni archeologici in via Ponte Romano che potrebbe diventare a senso unico. La strada, infatti, era stata chiusa per quattro anni, riaperta nel 2025 a seguito dell’accordo Comune e Soprintendenza con l’obiettivo di destinare le risorse per la riqualificazione di ulteriori reperti, come le Terme Pallottino, uno dei siti più importanti e più prossimi all’area archeologica di Turris Libisonis. Inoltre è prevista la messa in sicurezza del mosaico con la cartellonistica che consente di valorizzare il sito di via Ponte Romano.

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