A partire da lunedì 17 febbraio saranno operativi i punti di facilitazione digitale di Bulzi, Chiaramonti, Erula, Laerru, Tergu. E' un progetto figlio del bando P.N.R.R. finanziato dall’Unione Europea – Nextgeneratioeu, Missione 1- Componente 1 – Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale”, che permetterà agli 88 punti di facilitazione individuati in tutta la Sardegna, di poter contribuire ad abbattere il divario digitale. L’Unione dei Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas ha ottenuto il finanziamento ed ha attivato immediatamente le procedure per rendere operativi i punti di facilitazione nel territorio.Lo sportello di facilitazione digitale accoglierà i cittadini nelle sedi messe a disposizione dai comuni per fornire indicazioni utili sul sistema digitale e facilitare quelle operazioni on line che spesso sono complicate per l'utente. L'iniziativa è volta a promuovere una cittadinanza digitale attiva e a incentivare l'uso dei servizi online.

Lo spid, la prenotazione al Cup, la Carta d'identità digitale, pagare una bolletta online: sono solo alcuni dei servizi che il facilitatore potrà illustrare all'utente, in modo che sia in grado, autonomamente, di poter navigare dal proprio smartphone o da un personal computer. Sono cinque le postazioni che assisteranno il cittadino nelle operazioni digitali. A Bulzi lo sportello è attivo, presso la sede dell’Informagiovani il martedì 15.30-18 e il giovedì 10- 12.30 ( con una variazione temporanea nella settimana di avvio che prevede un unico giorno, il martedì 18 dalle 14.30 alle 19.30); a Chiaramonti, è attivo nella sede dell’Informagiovani il lunedì 15.30-18.30, mercoledì 10-12.30 e giovedì 9.30 -12.30; a Erula in biblioteca il lunedì 10 -12.30 e giovedì 15- 18.30; a Laerru sempre in biblioteca il martedì 10- 12.30 e venerdì 16- 18.30; infine a Tergu in biblioteca martedì 10- 12.30 - giovedì 15.30- 18( con una variazione nella settimana di avvio che prevede un'unica giornata, il mercoledì dalle 14.30 alle 19.30).

E' prevista una chiusura dello sportello programmata nel mese di agosto 2025. Per accedere allo sportello digitale non è necessaria la prenotazione, qualora l’utente abbia necessità di un appuntamento in un orario mirato può inviare una mail a facilitatori@unioneanglona.it. Soddisfatto il presidente Giovanni Filiziu: «Gestire la propria identità digitale, navigare in rete, riconoscere le fake news, effettuare chiamate o videochiamate, utilizzare i propri servizi bancari, o accedere all’anagrafe sono alcune delle attività che impegneranno i “facilitatori digitali” nel colmare il divario digitale soprattutto delle persone anziane, che costituiscono nei nostri paesi una fetta importante della popolazione. Questo servizio è estremamente importante per il territorio, che perde i suoi figli più giovani, dove i servizi sono sempre più digitalizzati e non forniscono un supporto in termini di risorse umane. Faremo in modo di coinvolgere il cittadino e supportarlo nel progresso digitale».

