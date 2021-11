Incidente sulla statale 127 tra Calangianus e Telti.

Per cause da accertare una macchina è uscita fuori strada: il conducente è stato trasportato all'ospedale di Tempio dal personale del 118 in codice giallo.

La squadra dei Vigili del fuoco di Tempio ha provveduto a mettere in sicurezza l'auto per poi bonificare l'area dell'incidente. Sul posto anche i Carabinieri.

(Unioneonline/D)

