Grande festa a Sassari per il Gremio dei Calzolai lo scorso weekend. La corporazione ha onorato la sua patrona, Santa Lucia, prima con i Vespri e poi con il tradizionale passaggio di bandiera, in una cerimonia animata dal coro di Chiaramonti. L’Obriere maggiore uscente, Massimo Lui, ha consegnato, nella cattedrale di San Nicola, il vessillo a Giovanni Loi, che ha assunto così la carica per la terza volta.

Poi la processione con il simulacro di Santa Lucia, condotto per le strade del centro storico, e tenuto dai portatori del candeliere. Alla processione hanno preso parte tutti i Gremi cittadini e le Confraternite dei Santissimi misteri e dell’arciconfraternita dei Servi di Maria, in un momento di devozione e di intensa partecipazione comunitaria, rinnovando in questo modo un rito secolare.

