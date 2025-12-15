Che ruolo hanno le fibre nei pasti natalizi?Fondamentali per favorire equilibrio e benessere in un periodo in cui si portano spesso a tavola piatti grassi e molto calorici
Il nutrizionista ci spiega come le fibre possono essere nostre alleate durante le festività.
Le feste natalizie portano in tavola piatti ricchi e gustosi, spesso più calorici e grassi del solito. In questo contesto, le fibre diventano alleate preziose per favorire equilibrio e benessere. Inserirle nei pasti permette infatti di aumentare il senso di sazietà, riducendo il rischio di esagerare con porzioni troppo abbondanti. Le fibre rallentano l’assorbimento degli zuccheri, aiutando a mantenere più stabile la glicemia nonostante la presenza di dolci e carboidrati tipici del periodo. Inoltre, supportano la digestione, contrastano il gonfiore e favoriscono la regolarità intestinale, spesso messa a dura prova dai pasti più impegnativi. Integrarle è semplice: scegliere come contorno un bel pinzimonio di verdure, aggiungere legumi agli antipasti, preferire cereali integrali quando possibile e concludere con un assaggio di frutta secca. Le fibre non tolgono gusto alla festa: lo esaltano, aiutandoci a viverla con leggerezza e consapevolezza.
Pietro Senette
Nutrizionista e ricercatore