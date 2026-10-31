Grande festa a Ittiri dove la storia si arricchisce di un nuovo, straordinario capitolo con un il traguardo centenario di 102 anni di zio Pietro Luigi Cadoni.

Anche quest'anno non poteva mancare l'omaggio dell'Amministrazione Comunale e l'abbraccio affettuoso di tutta la comunità, portati dal sindaco Baingio Cuccu che ha rinnovato gli auguri a nome del paese consegnando una pergamena ricordo a zio Pietro.

Nato il 31 ottobre 1924, zio Pietro taglia l'eccezionale traguardo circondato dall'amore, dalle cure e dal calore di tutta la sua splendida famiglia. Ha attraversato momenti di difficoltà e li ha saputi affrontare con forza, La sua tempra e il suo sorriso restano un dono inestimabile per tutti.

Nella sua lunga esistenza anche tanti momenti di serenità condivisi con gli amici e con i suoi cari. Attorniato dall'affetto dei suoi familiari a lui gli vengono rinnovati di cuore gli auguri più calorosi: a medas annos in salude.

© Riproduzione riservata