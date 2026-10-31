Viddalba, via libera al piano di rilancio delle terme di CasteldoriaLa giunta comunale approva il progetto di fattibilità finanziato dalla Regione. Ora si passa alla fase esecutiva
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Un investimento da 500mila euro per valorizzare gli itinerari turistici delle Terme di Casteldoria e rafforzare l'attrattività del territorio. Il progetto compie un nuovo passo avanti dopo che la Giunta comunale di Viddalba, con la deliberazione del 29 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it), ha approvato l'intervento e condiviso le risultanze della conferenza di servizi e il relativo progetto di fattibilità tecnico-economica.
L'opera rientra nella Programmazione territoriale «La Città di Paesi della Gallura», nell'ambito dell'atto aggiuntivo all'accordo di programma quadro tra la Regione, la provincia di Sassari e le Unioni dei Comuni Alta Gallura e Gallura. L'intervento, prevede una dotazione finanziaria complessiva di 500mila euro, interamente coperta da fondi della Regione.
La decisione della Giunta rappresenta un passaggio importante nell'iter amministrativo: con l'approvazione del progetto di fattibilità e la condivisione degli esiti della conferenza di servizi, si aprono infatti i termini per la predisposizione del progetto esecutivo, passaggio necessario per procedere verso la successiva attuazione dell'opera.
(Unioneonline/En.Ne.)