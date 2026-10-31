Sospesa per 15 giorni la licenza del locale Le Iene a Sassari. A deciderlo è stata la questura di Sassari in seguito a quanto avvenuto domenica scorsa con l’accoltellamento all’esterno dell’attività di un 17enne, poi operato in ospedale. Il ragazzo aveva subito ferite al petto e alla gamba da parte di Alessio Tonzanu, 19enne di Sorso ora in carcere a Bancali, che all’interno de Le Iene, aveva dato in escandescenze alterato dall’alcol. Proprio negli spazi della discoteca era cominciata la rissa che in seguito, dopo l’allontanamento del 19enne da parte della sicurezza, aveva portato all’aggressione tra via Sorso e via Marghinotti.

Il provvedimento, di natura non sanzionatoria ma preventiva, è subito esecutivo e prevede l’affissione all’esterno dell’esercizio di un cartello recante la dicitura: «Chiuso per disposizione del questore, ai sensi dell’art.100 del Tulps, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza».

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