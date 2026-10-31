Il futuro del comparto agricolo al centro degli incontri su “Acqua, territorio, futuro 2026”, organizzati dal Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna che prosegue il suo ciclo di appuntamenti dedicati al futuro della terra e delle risorse idriche. Il secondo incontro è fissato martedì 3 novembre alle 11, a Perfugas, al Centro congressi comunale. Un progetto che spiega come limitare gli sprechi e utilizzare l'acqua in maniera parsimoniosa. Questo secondo appuntamento patrocinato dal Comune è rivolto in particolare alle scuole e ai consorziati del distretto irriguo del Piano di Perfugas. Durante l'evento si discuterà di quattro temi cruciali per il territorio relativi alla gestione e risparmio dell'acqua; innovazione in agricoltura e irrigazione; tutela della biodiversità e sostenibilità ambientale; bonifica, sicurezza territoriale e infrastrutture idriche. Il futuro del comparto agricolo e la salvaguardia dell'ambiente passano attraverso il dialogo e l'innovazione. Al centro anche i finanziamenti regionali, pari a 4,15 milioni di euro per compensare le perdite subite dagli agricoltori e dalle aziende agricole, nel 2023 e 2024, con costi energetici che in quel periodo sono lievitati.

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