Ad Olmedo ha preso avvio il Progetto “Pane Nostru” finalizzato al recupero e alla valorizzazione dei pani tradizionali del paese: gli agricoltori Paolo e Giovanni Galistu, Elena Fenu, Antonio Carta, Michele Spanedda, Daniele Dore e Giovanni Masia hanno ricevuto “il grano antico Murru”, con la contestuale iscrizione nel registro degli “Agricoltori custodi”. L’iniziativa si propone di rivitalizzare la secolare vocazione cerealicola del territorio locale e del Distretto Rurale di Alghero e Olmedo inscritto nel paesaggio agrario, nella memoria delle famiglie e nelle pratiche agricole tramandate di generazione in generazione. Il grano — su trigu — è stato per secoli il fondamento dell’alimentazione locale, la base del pane quotidiano, il marcatore più autentico dell’identità rurale di questo territorio.

Il progetto “Pane Nostru – proposto dal Comune di Olmedo e dal Distretto rurale Alghero - Olmedo che coinvolge Laore Sardegna, l’Università di Sassari, i cerealicoltori del Distretto, l’Accademia del Lievito madre e altri soggetti pubblici e privati in corso di individuazione, nasce per costruire una filiera corta e certificata che, dal campo al forno, restituisca al pane di Olmedo la sua dimensione identitaria, agricola e culturale, attraverso il recupero delle varietà antiche di trigu sardo, la valorizzazione degli agricoltori custodi e la creazione di un prodotto da forno riconoscibile e comunicabile con l’obiettivo della candidatura finale a bandi per la divulgazione del prodotto ed eventuale riconoscimento della denominazione comunale di origine (DE.CO).

Il prossimo anno il pane di Olmedo, dopo decenni, sarà realizzato con il grano coltivato nel territorio e grazie al lavoro degli agricoltori olmedesi. Il progetto finanziato con risorse del Comune di Olmedo e del Distretto Rurale di Alghero-Olmedo prevede inoltre la realizzazione di un documentario che raccoglierà le immagini delle attività agricole, dalla semina al raccolto, che sarà destinato al museo del pane in corso di realizzazione e nelle attività didattiche e culturali finalizzate alla promozione delle produzioni locali e alla conoscenza dei benefici delle filiere corte.

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