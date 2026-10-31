La raccolta di beni di prima necessità e abbigliamento invernale per bambini, bambine e famiglie palestinesi ospitate in Italia si è conclusa a Sennori con un successo straordinario, dimostrando ancora una volta la grandissima generosità della comunità. L’amministrazione comunale e la Fondazione Progetto Arca Ets hanno ringraziato tutte le cittadine e a tutti i cittadini che hanno partecipato con entusiasmo e spirito di solidarietà, donando con il cuore per aiutare chi è in grave difficoltà. L’iniziativa ha permesso di raccogliere una quantità imponente di materiale tra vestiti pesanti, generi alimentari a lunga conservazione e prodotti per l’igiene. Proprio vista la grande mole di beni custoditi temporaneamente presso l’ex asilo di Su Monte, abbiamo deciso di organizzare la consegna in modo diretto.

I volontari del motoclub Gli Scatenati, in collaborazione con la Pro Loco Sennori, si sono offerti con enorme generosità di effettuare personalmente la trasferta dalla Sardegna a Milano, viaggiando con un furgone per recapitare tutto il carico direttamente nei magazzini della Fondazione Progetto Arca Ets. Un gesto che garantisce un invio sicuro, veloce e senza intermediari.

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