Alghero, navette per il cimitero per la Commemorazione dei DefuntiIl servizio effettuato con autobus da 30 posti
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In occasione della Commemorazione dei Defunti, il Comune di Alghero, in collaborazione con la Cooperativa Barbara B., ha predisposto un servizio navetta gratuito per agevolare gli spostamenti dei cittadini da e per il Cimitero comunale nelle giornate di domenica 1° e lunedì 2 novembre.
Il servizio, effettuato con autobus da 30 posti, prevede cinque corse giornaliere, con partenza dal piazzale antistante le scuole di via Malta, nei pressi dell’Istituto Comprensivo “Maria Carta”, alle ore 9:00, 10:00, 11:00, 14:00 e 15:00.
È prevista una fermata intermedia in via Sassari, all’altezza dello Scalo Tarantello, con arrivo al Cimitero comunale sul fronte di via Vittorio Emanuele. Il percorso di ritorno seguirà le medesime fermate in ordine inverso. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero 351 861 9597.