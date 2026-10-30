Tornano i parcheggi nell’area antistante il cosiddetto “palazzo bruciato” in via Vittorio Emanuele, all'uscita di Alghero. Un ulteriore importante passo avanti è stato compiuto in questi giorni con il completamento della rimozione definitiva dei rifiuti ferrosi che da tempo occupavano e degradavano lo spazio. L'intervento ha permesso la riorganizzazione dello spazio, con la realizzazione di 30 stalli di parcheggio per le auto, di cui 4 destinati alle persone con disabilità, e 15 stalli per le moto, restituendo così una ulteriore valvola di sfogo per la sosta urbana in un contesto ora pienamente accessibile.

Le operazioni di bonifica e ripulitura sono state eseguite nei giorni scorsi dall’impresa Giorico e Risparmio Casa. Questa fase ha consentito al servizio Manutenzioni del Comune di Alghero di agire sul perimetro, mettendolo in sicurezza e ripristinando il dovuto stato di decoro. L’intervento congiunto tra servizio Manutenzioni, servizio Ambiente, Società Alghero In House e polizia locale, ha consentito il ripristino dell’agibilità e il decoro della zona.

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