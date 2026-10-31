Thiesi, via libera al piano per la messa in sicurezza del costone roccioso a Badde FraileLa giunta guidata dal sindaco Salvatore Tanca approva all'unanimità il progetto di fattibilità. Si sblocca un iter atteso da cinque anni per la tutela del versante instabile
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Un investimento da 350mila euro per la messa in sicurezza del costone roccioso nella zona di Badde Fraile. È quanto prevede il progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla giunta comunale di Thiesi con la deliberazione del 28 ottobre 2026 (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).
Il provvedimento, adottato all'unanimità dall'esecutivo guidato dal sindaco Salvatore Tanca, riguarda un intervento finalizzato alla messa in sicurezza del versante roccioso situato sul lato Badde Fraile, per il quale il Comune lavora da diversi anni alla definizione del percorso progettuale e amministrativo.
La vicenda prende avvio nel giugno 2021, quando l'allora sindaco Gianfranco Soletta aveva presentato alla Direzione generale dell'assessorato regionale dei Lavori pubblici una richiesta di finanziamento per realizzare l'intervento. Con la deliberazione della giunta regionale del 21 luglio 2021, al Comune di Thiesi erano stati assegnati 40mila euro destinati alla progettazione. La convenzione con la Regione era stata successivamente sottoscritta il 22 ottobre dello stesso anno.
Le somme a disposizione dell'amministrazione comprendono le spese tecniche di progettazione, le consulenze geologiche, le attività specialistiche di pulizia e rilievo del costone, la pulizia della strada di accesso, le indagini geognostiche, il rilievo particolareggiato con modello tridimensionale, la direzione dei lavori e gli interventi di carattere archeologico, oltre alle altre voci previste dal quadro economico.
(Unioneonline/En.Ne.)