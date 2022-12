Il comune di Erula investe sulla prevenzione e sulla salute dei cittadini.

L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Marianna Fusco ha organizzato un corso "Primo soccorso pediatrico e manovre di disostruzione" a quanti abitano o lavorano con bambini perché, spiegano gli amministratori, «spesso determinate conseguenze degli incidenti possono essere evitate».

Le lezioni, per un massimo di quaranta persone, si terranno il 15 gennaio dalle 9 alle 12 nell'aula consiliare e riguarderanno la sicurezza e la prevenzione in culla, in strada, in casa, in acqua e a tavola.

Le adesioni andranno depositate nell'ufficio protocollo del comune entro mercoledì 11 gennaio. I partecipanti pagheranno 20 euro.

Le coppie, se hanno figli o nipoti, riceveranno uno sconto e verseranno lo stesso importo. A tutti verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

© Riproduzione riservata