Caro gasolio, il prezzo in Sardegna sfiora 2,2 euro al litroAnche la benzina vicina ai 2 euro. Il Governo pensa a interventi per ridurre i costi
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Un intervento ponte, puntato in particolare sul gasolio, da mettere in campo già nel prossimo Consiglio dei Ministri. È quello a cui sta lavorando in queste ore il Governo prima di poter liberare maggiori risorse dopo i calcoli del Ministero dell’Economia sull’extragettito Iva di luglio per le accise mobili. Si interverrebbe così da subito anche per dare un segnale prima della settimana delle partenze da bollino rosso di inizio agosto.
Intanto, anche il Sardegna il prezzo del gasolio è arrivato a sfiorare i 2,2 euro al litro.
Secondo i dati pubblicati lunedì 27 luglio dall’Osservatorio Carburanti del Ministero dei Trasporti, nell’Isola il prezzo medio per rifornirsi di gasolio self è 2,192 euro al litro.
Anche la benzina è vicina a quota 2 euro. Sempre secondo l’Osservatorio del Mimit per rifornirsi di benzina nell’Isola si spende oggi in media 1,990 euro al litro.
(Unioneonline/l.f.)