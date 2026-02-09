droga
Tenta la fuga in monopattino e travolge un agente: pusher arrestato a SassariL’uomo colto in flagranza mentre cedeva eroina a un tossicodipendente
Spacciatore arrestato in stazione a Sassari. L’uomo è stato fermato dagli agenti della Questura in flagranza di reato, aveva appena ceduto delle dosi di eroina a un tossicodipendente.
L’extracomunitario, vista la polizia di Stato, ha tentato di scappare a bordo di un monopattino e, nella fuga, ha colpito un poliziotto. Questi, nonostante l’impatto, ha bloccato lo straniero, poi arrestato e portato nelle camere di sicurezza della questura.
