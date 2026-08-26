Sopralluogo questa mattina presso l’ecocentro di Santa Maria La Palma per visionare il sito in cui sono state stoccate le quantità di plastica conferite a seguito della crisi e dell’emergenza che ha costretto l’Amministrazione a emettere l'ordinanza sindacale n. 25/2026 con la quale è stato disposto che la raccolta della plastica avvenisse regolarmente e che, in via emergenziale, il materiale raccolto venisse temporaneamente stoccato presso il Centro di raccolta della borgata.

Erano presenti l’assessore Raniero Selva, il presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi e il presidente della V Commissione Christian Mulas, oltre ai rappresentanti dell’azienda che gestisce l’igiene urbana e al presidente del Comitato di borgata Amabile Simbula.

«Ci siamo attivati fin da subito per trovare ogni tipo di soluzione al problema: lo stoccaggio di Santa Maria La Palma è infatti assolutamente temporaneo e già da oggi verranno sospesi i conferimenti presso il sito della borgata», afferma l’Assessore Selva. «Nel frattempo – annuncia - stiamo provvedendo a individuare un ulteriore sito idoneo in grado di accogliere la plastica, per evitare che il problema si scarichi sulle famiglie e sulle imprese».

In corso ci sono interlocuzioni con la Città Metropolitana: il problema investe infatti tutti i comuni dell'area vasta e della Sardegna, e altri soggetti per individuare sistemi di smaltimento in grado di far superare l’emergenza che a livello nazionale sta mettendo in crisi la filiera e di conseguenza i Comuni. «Il nostro obiettivo - precisa ancora l’assessore - è ridurre al minimo i disagi per i cittadini e superare le difficoltà in attesa di un intervento delle istituzioni competenti che possa contribuire alla risoluzione definitiva del problema».





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