Due persone denunciate per detenzione di oltre 400 grammi di marijuana nascosti in casa ai fini di spaccio. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Mores lunedì 23 febbraio. I militari hanno denunciato in stato di libertà 2 uomini ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I carabinieri, avevano fermato i due mentre viaggiavano in auto nel territorio di Mores. L’ispezione all’interno del mezzo e la perquisizione personale ha consentito ai militari di rinvenire circa 23 grammi di marijuana. Le operazioni sono state pertanto estese alle rispettive abitazioni, dove sono state trovate e sequestrate, nell’appartamento di uno degli uomini sospettati, ulteriori 420 grammi circa di marijuana in infiorescenze, oltre ad un bilancino di precisione.

Nella stessa operazione i carabinieri della Compagnia di Ozieri hanno proceduto, nei confronti di entrambi, al ritiro cautelare delle armi e delle munizioni regolarmente detenute e dei relativi titoli autorizzativi.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due uomini sono stati denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari con avvio delle procedure amministrative di competenza della Prefettura di Sassari sui provvedimenti in materia di armi.

