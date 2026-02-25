Due giovani fermati a Sassari dalla polizia di Stato. Su di loro pesano accuse pesanti, da quella di rapine ai danni di persone e attività commerciali a quella di lesioni gravi perché avrebbero compiuto dei violenti pestaggi contro alcuni coetanei.

Gli agenti della squadra mobile, autori delle indagini su disposizione della procura della Repubblica per il Tribunale dei minorenni, hanno dato esecuzione alle ordinanze di custodia cautelare mettendo i due giovani in comunità.

Alle 11, in questura, si forniranno elementi più precisi sull'accaduto.

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO -

