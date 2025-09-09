La Procura di Sassari, tramite il pm Angelo Beccu, ha chiesto l’archiviazione per quattro indagati coinvolti nell’inchiesta sul delitto di Mario Sedda, il poeta di strada 39enne di Porto Torres, trovato morto il primo aprile del 2021, dietro un cespuglio in un terreno all’ingresso della città.

In carcere con l’accusa di omicidio si trova Emanuele Sircana, il 20enne di Porto Torres, che all’epoca dei fatti era minore. Pietro Diaz, avvocato di parte civile, in rappresentanza della sorella Eleonora Sedda, ha presentato opposizione all’archiviazione del procedimento per uno degli indagati, Salvatore Carboni, il 22enne difeso dal legale Luigi Esposito, che compare nelle immagini di videosorveglianza mentre accompagna Sircana nel luogo del delitto. Il giovane avrebbe avuto un ruolo di rilievo nell’omicidio.

Questa mattina sono cominciati gli accertamenti tecnici sui vestiti indossati da Mario Sedda al momento della sua uccisione.

I Ris di Cagliari analizzeranno anche i campioni di terreno prelevati dall'area verde in cui il 39enne è stato ucciso tra il 29 e il 30 marzo del 2021. Alessandra Delrio, l’avvocata che difende Sircana, ha nominato come perito il genetista Stefano Gessa. Emanuele Sircana si trova attualmente rinchiuso nel carcere minorile di Quartucciu.

