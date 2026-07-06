Dario Giagoni diffamato, condanna per un ex leghista sassareseL’ottantenne, a processo per alcuni post pubblicati su Facebook, dovrà risarcire il parlamentare con 4mila euro
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La giudice del Tribunale di Tempio, Maria Gavina Monni, ha condannato il sassarese Marco Michi (80 anni, ex esponente della Lega) a una sanzione pecuniaria di 4mila euro. Il pensionato è stato riconosciuto responsabile del reato di diffamazione ai danni del parlamentare Dario Giagoni.
Al centro del processo alcuni post (pubblicati su una pagina Facebook) e attribuiti a Michi, i fatti risalgono all’estate del 2020 quando la presunta vittima era un consigliere regionale. Giagoni (assistito dall’avvocato Salvatore Deiana) è parte civile. Nel post indicato dal pm, Giagoni viene definito “senza cervello” e etichettato con altri epiteti considerati diffamatori dalla Procura.
I commenti di Michi, difeso dall’avvocato Vittorio Delogu, erano stati pubblicati dopo un intervento di Giagoni e uno scontro con l’esponente dei 5Stelle Desirè Manca.