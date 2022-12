La Provincia di Sassari avvia il piano delle opere pubbliche con una serie di interventi diretti alla riqualificazione e al recupero degli istituti scolastici.

Risorse pari a 90 milioni di euro messi a disposizione dal Miur, @Iscola, Pnrr, Ras oltre e fondi propri dell’ente, necessari a garantire lavori di consolidamento strutturale e delle coperture, ristrutturazione, adeguamento alle norme di agibilità, efficientamento energetico, abbattimento barriere architettoniche, ma anche rimodulazioni degli spazi.

È di oltre 7 milioni di euro l’investimento complessivo che interessa il liceo classico musicale e coreutico Azuni di Sassari.

In corso di progettazione l’adeguamento dell’Istituto Agrario di Sassari che verrà finanziato con ben 5 milioni e 600 mila euro, mentre è in corso la gara d’appalto per lavori di miglioramento e adeguamento sismico e consolidamento del liceo scientifico di Via Monte Grappa, dove ci sono a disposizione circa 3 milioni di euro di fondi Miur senza contare i 300 mila euro messi a disposizione dalla provincia. Anche al liceo G.Marconi di Sassari importanti investimenti per le bonifiche dell’amianto pari a 2 milioni di euro, al liceo Castelvi di Sassari, nella sede centrale, il progetto esecutivo in corso di redazione prevede l’efficientamento energetico completo e la ristrutturazione per oltre 800mila euro.

Ad Alghero finanziamenti a pioggia su numerose strutture: oltre 1 milione e mezzo di euro per il liceo Enrico Fermi. All’Istituto Paglietti di Porto Torres oltre 1 milione 150 mila euro e oltre 3 milioni da spendere e in parte spesi all’ ITCGA di Ozieri, dove tra un mese finiranno i lavori di consolidamento urgente. Previsti inoltre interventi di ampliamento delle strutture scolastiche di Olbia. «Abbiamo lavorato in sinergia e senza sosta su tutte le progettualità previste dai finanziamenti» sottolinea Pietro Fois, amministratore straordinario della Provincia «stiamo parlando di milioni di euro sull’intero territorio provinciale che riqualificano le strutture scolastiche ma che in senso più ampio, investono sul futuro di nostri ragazzi».

© Riproduzione riservata