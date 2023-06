Da 60 anni trascorre le sue vacanze ad Alghero e per la sua fedeltà Gordon Jenkin è stato omaggiato dal sindaco Mario Conoci.

Nato a Bristol, in Inghilterra, il signor Jenkin, oggi 94enne, fece la sua prima visita in città (da lui definita «home sweet Home sweet home») nel 1956 decidendo di tornarci ogni anno, fino a oggi.

«È stato un piacere sentire il racconto e i ricordi di chi, da turista, ha conosciuto l’Alghero degli anni ‘60, quando ancora ci si spostava prevalentemente in carrozza, e ha poi visto la città evolversi e cambiare attraverso i decenni», ha detto il sindaco Mario Conoci, che insieme alla vicesindaca Giovanna Caria e agli assessori Maria Grazia Salaris, Giorgia Vaccaro e Antonello Peru ha consegnato a Jenkin un omaggio e una lettera di congratulazioni e ringraziamenti a nome della città per aver scelto Alghero per tutti questi anni.





© Riproduzione riservata