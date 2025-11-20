Crisi idrica, a Ittiri rifornimento d’acqua per i soggetti fragiliIstituito il servizio di approvvigionamento per i cittadini in condizione di disagio
L’emergenza idrica e le restrizioni dell’acqua per le abitazioni civili hanno costretto alcuni comuni particolarmente colpiti ad adottare misure straordinarie per far fronte ai disagi.
L’ufficio di protezione civile del Corpo di Polizia locale del Comune di Ittiri e l’associazione Protezione Civile del paese, ad integrazione del servizio di autobotte attualmente attivo, hanno istituito il servizio di approvvigionamento per tutti quei cittadini in condizione di fragilità o disagio.
Beneficiari principali sono i residenti che per motivi anagrafici o di salute non possono recarsi presso i siti di stazionamento delle autobotti.
Gli interessati potranno richiedere e concordare la quantità di acqua necessaria contattando il numero 340 5408460. Il servizio verrà erogato a seguito della verifica da parte degli organi preposti delle effettive necessità degli utenti richiedenti.